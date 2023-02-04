﻿Karlı yollarda pikapla drift yaptı

Yurtta etkisini gösteren kar yağışı sonrasında birçok kaza meydana geldi.

Bunun yanı sıra yaşanacak bazı vatandaşlar kazalardan şans eseri kurtuldular.

Elazığ'da trafikte tehlike saçan kimliği belirsiz sürücü ise hem kendi canını hem diğer sürücülerin canını tehlikeye attı.

Kimliği belirsiz bir sürücü, park etmeden önce drift yaptı.