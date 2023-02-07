﻿Elazığ'da çalışma yapılan enkazda doğalgaz sızıntısı

Kahramanmaraş’ta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin en çok etkilediği kentlerden Elazığ’da arama kurtarma çalışmaları sürüyor.
Elazığ'da ilk depremin ardından boşaltılan ve ikinci depremde çöken binanın enkazında çalışmalar devam ederken, doğalgaz sızıntısı meydana geldi.
Ekipler, panik dolu anlar yaşarken çalışmalara ara verildi. Bölgeye sevk edilen doğalgaz ekiplerinin çalışması sürüyor. (DHA)
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