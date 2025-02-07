Elazığ'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elazığ'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ’da bir araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı. Kazada sürücü Murat Kaya, hayatını kaybederken yanında bulunan yolcu yaralandı.

Kaza, saat 22.00 sıralarında Elazığ- Malatya karayolu, Yalındamlar Köyü Camii mevkisinde meydana geldi. Murat Kaya yönetimindeki 44 FV 347 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu şarampole yuvarlandı.

Kazada Murat Kaya ile araçtaki ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. İhbarla kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Tedaviye alınan yaralılardan Murat Kaya, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı. Kaya'nın cenazesi otopsi için morga götürülürken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Elazığ'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

Elazığ'da feci kaza! 1 ölü, 1 yaralı

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