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Kaz saldırıya geçti adam kaçacak delik aradı 

Elazığ’da elektrik sayacını okumak için bir eve giden personel, bahçede bulunan kazın saldırısı sonucu neye uğradığını şaşırdı. Eve yaklaşamayan personel bir yandan kaçarken, bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kaydetti.

Haber Giriş: 30 Aralık 2022 Cuma - 14:32
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Elazığ'da kaz saldırıya geçti adam kaçacak delik aradı 

Kaz saldırıya geçti adam kaçacak delik aradı 
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İHA'nın haberine göre, Elazığ’da elektrik dağıtım şirketinin personeli, merkeze bağlı Korucu köyüne giderek evlerin elektrik sayaçlarını okumak istedi. Müstakil bir eve yaklaşan personel, hiç beklemediği anda bahçenin dışında kazın saldırısına uğradı. 

Adeta evini koruyan kaz, personeli uzun süre kovaladıktan sonra geri döndü. Personel, bir yandan kaçarken bir yandan da o anları cep telefonu kamerası ile kayda aldı. O anlar yüzlerde tebessüm oluşturdu.

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