14 Aralık 2022 Çarşamba
İstanbul Hava durumu İstanbul 14°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Elazığ’da sahte içki operasyonu

Elazığ’da kaçak ve sahte alkollü içki üretimi yapan şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Haber Giriş: 14 Aralık 2022 Çarşamba - 11:45
Takip Et

Elazığ’da litrelerce sahte içki ele geçirildi

Elazığ’da sahte içki operasyonu
+
Aa
-

Elazığ’da düzenlenen Zincir Operasyonu'nda litrelerce sahte ve kaçak içki ele geçirildi.

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü ekiplerince yılbaşı öncesinde artan alkollü içki talepleri nedeniyle kaçak ve sahte alkollü içki üretiminin önüne geçilmesi ve suç unsuru alkollü içkilere el konulması amacıyla kentte belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi. Operasyonda, H.A. (62), B.A. (59), H.Ö. (56) ve M.S.’nin ikamet, iş yeri ve bağ evlerinde yapılan aramalarda, 3 adet 750 ml cam şişelenmiş şarap, 56 adet alkol yapımında kullanılan kit, 21 adet boş bandrollü cam votka şişesi, 1 adet 750 ml üretilmiş cam şişede votka, 3 adet 5 litrelik viski, 4 adet etil alkol şişesi (16 litre), 3 adet boş 5 litrelik etil alkol bidonu, 4 adet 5 litrelik saf etil alkol, 650 litre büyük bidonlarda şarap, 22 adet 5 litrelik şişede şarap ele geçirildi. Hakkında yakalama kararı verilen 3 şahıs gözaltına alınırken zanlılar Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından 15 Aralıkta adli mercilere sevk edileceği kaydedildi.


(Kaynak: İHA)

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
1
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿Uçakta doğum yapan kadın: Hamile olduğumdan haberim yoktu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
2
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿İstanbul'a karın yağacağı tarih belli oldu
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
3
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Metrelerce sürüklendi: İzmir'de sel can aldı
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
4
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Şakkadanak Necmettin gökyüzünden dolar yağacak tarihi açıkladı. Bu seferde yağmazsa adın ‘Kabuzcu’ya çıksın Necmettin
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
5
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿Yine tarikat, yine istismar... 3 çocuğa cinsel istismar, suçluya iyi hal indirimi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
6
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿6.7 büyüklüğünde olacak depremin yerini açıkladılar. Prof. Şener Üşümezsoy ve Prof. Hasan Sözbilir de bütün olarak kırılacak fayı söyledi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
7
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿İYİ Partili Hüseyin Örs'ün ölümden dönmesine sebep oldu. Özür dilemeyeceğini söyledi. Şimdi de 'Açıklama tarafımdan yapılmamıştır' dedi
﻿Küresel petrol arzı kasımda azaldı
﻿Küresel petrol arzı kasımda azaldı
﻿Küresel petrol arzı kasımda azaldı
﻿Kahve telvesinin müthiş faydası
﻿Kahve telvesinin müthiş faydası
﻿Kahve telvesinin müthiş faydası
﻿Mersin'deki cümbür cemaat kavgada 2 tutuklama kararı
﻿Mersin'deki cümbür cemaat kavgada 2 tutuklama kararı
﻿Mersin'deki cümbür cemaat kavgada 2 tutuklama kararı
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
﻿Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan ve Azerbaycanlı mevkidaşlarıyla bir araya geldi
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.