Elazığ’da pikap otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da pikap otomobille çarpıştı: 3 yaralı

Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Elazığ'da pikap ile otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı.

Kaza, Çaydaçıra Mahallesi Selahattin Eyyübi Bulvarı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, seyir halindeki pikap ile otomobil çarpıştı. Meydana gelen kazada 3 kişi yaralandı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından kentteki çeşitli hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansırken, kazayla ilgili incelemeldu sürüyor.

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