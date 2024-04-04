Elazığ’da pompalı tüfekle husumetlisinin iş yerini bastı: 1 yaralı

Kaynak: İHA
Elazığ’da pompalı tüfekle husumetlisinin iş yerini bastı: 1 yaralı
Elazığ’da bir kişi, husumetlisinin iş yerini basarak pompalı tüfekle yaraladı ve iş yerinden kaçtı.

Elazığ’da merkeze bağlı Nailbey Mahallesi Yenice Sokak'ta meydana silahlı bir yaralama olayı meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, bir kişi, husumetlisi olan O.B.’yi iş yerinde pompalı tüfekle yaraladı ve ardından olay yerinden kaçtı.

Silah seslerini duyan vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edilirken, yaralı, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla Fırat Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı ve tedavi altına alındı.

Polis ekiplerinin kaçan zanlının yakalanması için geniş çapta inceleme başlattığı öğrenildi.

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