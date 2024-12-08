Elazığ'da 'Sahte bungalov' ilanıyla dolandırıcılık! 5 tutuklama

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Sivrice ilçesinde bungalov kiralamak isteyenlerin dolandırıldığı ihbarları üzerine Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı. Yapılan çalışmada, şüphelilerin sahte sosyal medya hesapları aracılığıyla "Sivrice bungalov kiralama" adı altında ilan verip, kendileriyle iletişime geçenleri kiralama bedelinin tamamını veya kapora alarak dolandırıcılık yaptığı tespit edildi.

Şüphelilere yönelik Elazığ merkezli 7 ilde eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 16 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız tabanca, bir miktar uyuşturucu ve çok sayıda dijital materyal ele geçirildi. Şüphelilerin banka hesaplarında yapılan incelemelerde, toplamda 38 milyon 811 bin 289 TL işlem hacmi olduğu belirlendi.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 5'i tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla 11 kişi ise serbest bırakıldı.