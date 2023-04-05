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Şap aşısı yapmaya giden veterinerlerin aracı devrildi: 2 yaralı

Elazığ'da hayvanlara şap aşısı yapmaya giden 2 veteriner hekim, içinde bulundukları hafif ticari aracın kontrolden çıkıp devrilmesiyle yaralandı.

Haber Giriş: 5 Nisan 2023 Çarşamba - 17:31
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Elazığ'da şap aşısı yapmaya giden veterinerlerin aracı devrildi: 2 yaralı

Şap aşısı yapmaya giden veterinerlerin aracı devrildi: 2 yaralı
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Kaza, öğle saatlerinde, Karakoçan ilçesinde meydana geldi. Tarım ve Orman İlçe Müdürlüğü'nde görevli Çiğdem Doğan ile Gül Yaşa, hayvanlara şap aşısı yapmak için 23 LF 463 plakalı hafif ticari araçla yola çıktı. Sürücü Çiğdem Doğan, önüne çıkan köpeğe çarpmamak için manevra yapınca, kontrolden çıkan araç devrildi. İhbarla kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Doğan ve Yaşa, ilk müdahalelerinin ardından Karakoçan Devlet Hastanesi’ne kaldırılıp tedaviye alındı.

(Kaynak: DHA)

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