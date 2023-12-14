Elazığ’da ‘sarı benekli semender’ görüldü

Elazığ’da yağış aralıklarla kendini gösteriyor. Yağmurla birlikte Keban ilçesinde bulunan Keban Fırat Nehri kenarında habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender yiyecek arayışının ardından yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer

alıyor.