Elazığ’da ‘sarı benekli semender’ görüldü

Kaynak: İHA
Elazığ’da ‘sarı benekli semender’ görüldü
Elazığ’da nesli tükenmekte olduğu için koruma altında bulunan sarı benekli semender görüntülendi.

Elazığ’da yağış aralıklarla kendini gösteriyor. Yağmurla birlikte Keban ilçesinde bulunan Keban Fırat Nehri kenarında habitat kaybı nedeniyle nesli tehlikede olan sarı benekli semender görüntülendi.

Semender yiyecek arayışının ardından yaprakların arasına girerek gözden kayboldu.

Yağmurlardan sonra ortaya çıkan ve genellikle sümüklü böcek ve küçük tırtıllarla beslenen benekli semender, 2015 yılında Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hayata geçirilen “Ulusal Biyolojik Çeşitlilik Envanter ve İzleme Projesi” dahilinde koruma altında bulunan türler kategorisinde yer

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alıyor.

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