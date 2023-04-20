Elazığ'da şehit olan polis memuru son yolculuğuna uğurlandı

Keskin, kazaya müdahale ederken iki otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı ve kaldırıldığı hastanede şehit oldu. Kazada yaralanan otomobil sürücüleri ise gözaltına alındı.

Şehit polis memurunun cenazesi, bugün memleketi Elazığ'a getirildi. Hacı Molla Bahri Efendi Cami'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazına Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Elazığ Valisi Ömer Toraman, Belediye Başkanı Şahin Şerifoğluları, İl Emniyet Müdürü Celal Sel, şehidin ailesi ve yakınları ile çok sayıda vatandaş katıldı. Cenaze namazının ardından şehit Keskin'in naaşı, Harput Polis Şehitliği'nde toprağa verildi. Şehidin evli ve 6 çocuk babası olduğu öğrenildi.