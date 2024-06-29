Elazığ'da skandal olay! Valilikten depremzedelere konteynerleri "boşaltın" talimatı

Elazığ'da Kırklar Mahallesi'nde bulunan Konteyner Kent sakinleri, Valilik tarafından konteynerlerin boşaltılması yönünde alınan karara tepki gösterdi. Deprem sonrası yaşamını bu konteynerlerde sürdüren 250 hane, verilen tahliye emrine karşı çıkarak duruma itiraz etti. Sakinler, aldıkları bu ani kararın yaşamlarını olumsuz etkileyeceğini belirtti. Depremzede Hakkı İncel, yaşlılık maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek "Ben 3 bin 500 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Bize diyorlar ki; 'önceden nasıl yapıyorduysanız yine öyle yapın'. Ancak, önceki halimizi bize bıraktılar mı ki? Şimdi nasıl idare edebileyim?" ifadelerini kullandı.

'GELİR KAYNAĞIMIZ YOK, EV KİRALAYAMAYIZ'

Elazığ'daki 2020 depreminin ardından meydana gelen 6 Şubat sarsıntılarından zarar gören vatandaşlar, kendilerine tahsis edilen konteyner konutların boşaltılması yönündeki taleplere karşı çıkarak durumlarını dile getirdiler. Gelir kaynaklarına erişimde zorluk çeken vatandaşlar, uygun fiyatlı konut bulma konusunda yaşadıkları sıkıntıları ifade ettiler.

Depremzede Hakkı İncel, yaşadığı zorlukları şu sözlerle dile getirdi: "Ben 3 bin 500 lira yaşlılık maaşı alıyorum. Bize diyorlar ki, 'önceden de kiracıydınız, nasıl yapıyorduysanız yine öyle yapın'. Ancak, aldığım 3 bin 500 liranın 3'te biri ile önceden ev kiralayabiliyordum. Şimdi aldığım paranın tamamıyla bile bir ev kirasının yarısını ödeyemiyorum. 700 liralık evler 12 bin liraya çıktı. Ayrıca, taşınmak için 50 binden aşağı nakliye parası istenmiyor. Bu 3 bin 500 lira ile nasıl karşılayabilirim? Önceki halimizi bize bıraktılar mı ki? Önce nasıl idare ediyordum, şimdi nasıl idare edebileyim? Şu anda 78 yaşındayım ve solunum makinesi ile yaşıyorum."

'3 BİN 500 LİRA MAAŞLA DIŞARIDA EV KİRALAYAMAM'

Remziye Dağ isimli depremzede ise 3 bin 500 lira yetim maaşıyla geçinmeye çalıştığını belirterek, "Babamdan kalan 3 bin 500 lira ile yaşamaya çalışıyorum. Bu parayla dışarıda ev kirası veremem. 3 bin 500 liraya hiçbir yerde ev yok. Bize de bir kalıcı konut versinler, bir yer göstersinler biz de oraya gidelim. Cuma günü son gün. Bizi buradan atacaklarmış. Ben kalıcı konut istiyorum ya da burada kalmak istiyorum" dedi.