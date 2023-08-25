Elazığ'da yangın. Alevler geceyi gündüze çevirdi

Elazığ’da iki bloklu 4 katlı binanın çatısında çıkan yangına 6 ekipten oluşan 40 personel müdahale etti. Alevler geceyi gündüze çevirdi.

KAYNAK: İHA
Elazığ'da yangın. Alevler geceyi gündüze çevirdi

Olay, merkeze bağlı Sürsürü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki bloktan oluşan ve içerisinde 20 dairenin bulunduğu 4 katlı apartmanın çatısında henüz bilinmeyen nedenden yangın çıktı. Rüzgarın etkisi ile yangın kısa sürede büyüdü.

Alevler geceyi gündüze çevirirken bina tahliye edildi. Haber verilmesi üzerine olay yerine Elazığ İtfaiye Müdürlüğü tarafından 6 ekipten oluşan 40 personel sevk edildi.

Polis ekipleri, tüm sokakların girişlerini kapatarak güvenlik önlemleri aldı. Aynı zamanda diğer kurumlar da su tankeri gönderirken itfaiye ekipleri, yangının diğer binalara sıçramaması için büyük uğraş verdi. Yangın 3 saatlik müdahalenin ardından kontrol altına alınarak söndürüldü.

Yangının çıkış sebebiyle ilgili geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Öne Çıkanlar
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Şener Üşümezsoy birbiri ardına Marmara depremi haritaları yayınladı
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Atatürk dizisinin ilk fragmanı yayınlandı mı? Atatürk dizisi ne zaman yayınlanacak?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Vuslat Doğan Sabancı kimdir? Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi?
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Şener Üşümezsoy'un yanından koşarak kaçan 2 genç kimdi? Deprem rantçıları mı yaptırdı
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı kimdir? Ali Sabancı kaza mı yaptı?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı kaza mı geçirdi? Ali Sabancı ve Vuslat Sabancı son durum ne?
Son Haberler
Belarus lideri Lukaşenko'dan Wagner liderinin ölümünde şüphe yaratacak açıklama: Güvenlik garantisi vermedim Dünya
Belarus lideri Lukaşenko'dan Wagner liderinin ölümünde şüphe yaratacak açıklama: Güvenlik garantisi vermedim
Bodrum'da yangın Güncel
Bodrum'da yangın
Meksika’da süpermarketin önünde ayı paniği Dünya
Meksika’da süpermarketin önünde ayı paniği
Nijer’den Fransız Büyükelçiye 48 saat süre Dünya
Nijer’den Fransız Büyükelçiye 48 saat süre
Yangın 3 saatte kontrol altına alındı, 5 hektar küle döndü Güncel
Yangın 3 saatte kontrol altına alındı, 5 hektar küle döndü
Orman yangını sonrası en büyük kayıp listesi: 338 kişiden halen haber alınamıyor Dünya
Orman yangını sonrası en büyük kayıp listesi: 338 kişiden halen haber alınamıyor