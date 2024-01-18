Elazığ’da yaşlı adamdan 8 yıldır haber alınamıyor

Merkeze bağlı Konakalmaz Köyü’nde 26 Aralık 2016 tarihinde evden çıkan 89 yaşındaki Hasan Katırcı sırra kadem bastı. Kaybolduğu gün minibüsle köye geldiği ve caminin yanında indiği belirtilen Katırcı, bir daha eve dönmedi.

Katırcı’dan haber alamayan ailesi, durumu jandarma ve AFAD’a bildirdi. Jandarma ve AFAD ekiplerinin yaptığı aramalarda, yaşlı adamla ilgili hiçbir ize rastlanmadı.

Babasının 8 yıldır kayıp olduğunu söyleyen Arefe Yavuz, ''Babamın bulunmasını istiyorum. Yetkililerden yardım bekliyorum. Yıllarca yolunu gözleyen annem de geçen sene hayatını kaybetti. Babamdan ise hiçbir iz yok” ifadesini kullandı.

8 yıl boyunca maniler söyleyerek eşinden haber bekleyen Hasan Katırcı’nın eşi Güllü Katırcı’nın 6 Şubat depremi sırasında korkarak yataktan düştüğü ve bir hafta sonra hastanede yaşamını yitirdiği öğrenildi.