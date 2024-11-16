Elazığ’daki 400 metrekarelik kaya haritasını gönüllüler yeniledi

Elazığ'ın Keban ilçesindeki Kijkıjik Dağı'nda yer alan 400 metrekarelik alanda çizilmiş olan Türkiye haritasının solan boyası, gönüllü ekipler tarafından yenilendi.

1994 yılında Kebanlı ressam Abdullah Bulut tarafından kaya üzerine işlenen ve içerisinde ay ile yıldız bulunan bu devasa harita, uzun yıllardır ilçenin simgelerinden biri olarak ön planda duruyordu. Ancak zamanla solan boyası, haritanın görünümünü olumsuz etkilemeye başlamıştı.

Bu durumu fark eden Doğu Su ve Doğa Sporları Spor Kulübü üyeleri, haritayı yeniden canlandırmak için bir araya gelerek gönüllü çalışmalara başladı. Haritanın boyama işlemi, özellikle şehitlerin anısına saygı duruşu niteliğinde gerçekleştirildi.

Kulüp Başkanı Ayaz Ziya Kaya, yapılan çalışmalarla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı: "Türkiye'nin en büyük kaya haritalarından biri olma özelliğini taşıyan ay yıldızlı Türkiye haritamız, 1994 yılından bu yana ilçemize emanet bir eser. Haritanın boyanmasını, şehitlerimizin anısına gönüllü bir şekilde gerçekleştirdik. Boyama işleminde destek olan eski Belediye Başkanı Ramazan Çelik, Osman Dinkci ve Burhan Doğan'a teşekkür ediyorum."

Yenilenen harita, sadece Keban ilçesinin değil, aynı zamanda Türk milletinin birlik ve beraberliğini simgeleyen bir eser olarak önem taşıyor. Gönüllülerin özverili çalışmaları, yerel halktan büyük takdir topladı ve projenin toplumsal bir dayanışma örneği olduğu vurgulandı.

Keban'daki bu harita, hem yerel turizme katkı sağlamakta hem de bölge halkının milli duygularını güçlendirmekte önemli bir rol oynamaktadır. Gönüllü ekiplerin bu anlamlı projesi, Keban'ın kültürel mirasına sahip çıkma konusunda önemli bir adım olarak kaydedildi.