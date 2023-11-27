Elazığ’daki asayiş uygulamasında yakalanan 4 kişi tutuklandı

Elazığ’da polis ekiplerince düzenlenen uygulamalarda, uyuşturucu madde, ruhsatsız silah ele geçirildi. Uygulamalarda gözaltına alınan 4 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

KAYNAK: İHA
Elazığ’daki asayiş uygulamasında yakalanan 4 kişi tutuklandı

Elazığ Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube Müdürlüğü tarafından kentin huzur, genel güvenlik ve genel asayişinin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve şüpheli şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi. Uyuşturucu ile mücadele kapsamında 3 şahsın yapılan üst ve ikamet aramasında 5 parça halinde toplam 12.60 gram esrar maddesi, 1,54 gram metamfetamin maddesi, 14 adet lyrica hap ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince devam eden çalışmalarda il merkezinde bulunan bir ikamette ve faaliyet gösteren bir iş yerinde gerçekleşen ateşli silah kullanarak mala zarar verme ve genel güvenliğin kasten tehlikeye sokulması olaylarının faili olduğu tespit edilen 2 şahıs bahse konu olaylarda kullanıldığı düşünülen 2 adet ruhsatsız tabanca ile birlikte yakalandı.

Öte yandan, 2 ayrı şahsın yapılan üst ve araç aramasında 2 adet ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 7 adet fişek ele geçirilirken 2 aranan şahıs da yakalandı.

Uyuşturucu madde yakalanan 2 ve aranan 2 şahıs, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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