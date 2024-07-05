Elazığ’ı karıştıran olay! İkisi de araçta ölü bulundu

Elazığ’ı karıştıran olay!

Halil Çetin’in, dün yakınlarının kayıp başvurusunda bulunduğu Rukiye Yıldırım’ı vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor.

Olay, Elazığ-Diyarbakır kara yolundaki Hazar Gölü yakınlarında meydana geldi. Park halindeki otomobildeki incelemeler sonucunda, Halil Çetin ile Rukiye Yıldırım’ın başlarından silahla vurulup hayatlarını kaybettikleri belirlendi.

Rukiye Yıldırım’ın ailesi tarafından dün kayıp başvurusunda bulunulduğu ortaya çıktı. Olay yeri incelemesine göre, Halil’in Rukiye’yi tabancayla vurduktan sonra aynı silahla intihar ettiği ihtimali üzerinde duruluyor. Soruşturma devam ederken, cenazeler otopsi için morga götürüldü.