Elazığ’ın Eski Milletvekili Tahir Öztürk Hayatını Kaybetti

Öztürk, Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi görüyordu.

Öztürk’ün Siyasi ve Mesleki Hayatı

Öztürk, 2 Haziran 1950’de Elazığ’da doğdu. Marmara Üniversitesi İşletme Bölümü’nden mezun oldu. Özel sektörde kurucu üye ve yönetim kurulu üyesi olarak çalıştı. Anavatan Partisi’nde 3 dönem Elazığ İl Başkanlığı, 1 dönem Merkez İlçe Başkanlığı yaptı. Elazığ İzzet Paşa Vakfı’nın kurucu üyesi ve İhsaniye Camii Derneği’nin 2. başkanı oldu. AK Parti’den 23. ve 26. dönemde Elazığ Milletvekili seçildi. KİT Komisyonu, Madencilik Araştırma Komisyonu ve Küresel Isınma Araştırma Komisyonu’nda görev aldı.

Öztürk’ün Aile Hayatı

Öztürk, evli ve 3 çocuk babasıydı. Cenazesi, yarın Elazığ’da toprağa verilecek.