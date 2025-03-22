Elazığspor, Somaspor'u rahat geçti

Kaynak: İHA
Elazığspor, Somaspor'u rahat geçti

Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 28. haftasında Elazığspor, evinde konuk ettiği Somaspor'u 2-0 mağlup etti.

Elazığspor, 2.Lig Kırmızı Grup 27'inci Haftasında Somaspor'u 2-0'lık skorla yendi.

Hakemler: Seyfettin Alper Yılmaz, Çağrı Ateş, Ali Gün

Elazığspor: Muammer Zülfikar Yıldırım, Muhammet Ömer Çakı, Muhammed Gönülaçar (Yağızcan dk. 64), Ercan Coşkun, Kerim Frei, Yusuf Mert Tunç (Hasan dk. 79), Ali Keten, Halil İbrahim Sönmez, Mikail Koçak, Berşan Yavuzay (Alpay dk. 79), Fuat Bavuk (Maksut dk. 56)

Somaspor: Eran Şenol, Erdem Aygül (Hasan Ali dk. 62), Kenan Fakılı, Kamil Fidan (Yasin 84), Caner Cengiz, Rahmi Anıl Başaran, Aykut Çolakoğlu, Enes Aydın, Emre Gürsel Hürcan, Kadir Karış, Mücahit Aslan (Yusuf dk. 75)

Goller: Kerim (dk. 55 pen.), Ömer (dk. 74) (Elazığspor)

Sarı Kartlar: Muhammed (Elazığspor), Aykut, Caner (Somaspor)

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