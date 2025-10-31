Nesine 2. Lig'de Seza Çimento Elazığspor, pazar günü Muğlaspor'a konuk olacak.

Bordo beyazlı ekip, pazar günü oynanacak olan Muğlaspor maçı için taraftarlarına duyuru yaptı.

İl güvenlik kurulu kararıyla Elazığspor taraftarlarının maça alınmayacağı belirtilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Nesine 2. Lig Beyaz Grup’un 11. Haftası’nda Pazar günü saat 15.00’te Muğla Atatürk Stadyumu’nda oynanacak olan Muğlaspor-Elazığspor maçı taraftarlarımıza kapalı olacak. Muğla İl Spor Güvenlik Kurulu’nun almış olduğu karar gereğince Muğlaspor-Seza Çimento Elazığspor Nesine 2. Lig müsabakasına misafir takım taraftarları alınmayacaktır. Taraftarlarımızın, alınan bu karara riayet etmelerini önemle rica ederiz."