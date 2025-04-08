Elazığspor'un yıldızı Mohammed Salah'ı yakaladı. İstatistikleri alt üst etti

TFF 2. Lig’de mücadele eden Elazığspor’un başarılı futbolcusu Beykan Şimşek, takımının en değerli oyuncularından biri olmaya devam ediyor. Beykan, içinde bulunduğumuz sezonda gösterdiği performansla sadece kendi liginde değil Avrupa’da da dikkat çeken bir isim haline geldi. Şu ana kadar 6 gol ve 17 asist ile adından söz ettiren Beykan, sahada geçirdiği 2 bin 282 dakika boyunca takımına önemli katkılar sağladı.

Beykan Şimşek skor üretimi konusunda verdiği büyük performansla tüm profesyonel liglerde en fazla asist yapan futbolcular listesine de girmeyi başardı. Beykan Şimşek’in beşinci sıradan girdiği liste şu şekilde:



1) Maxime Lestienne/LC Sailors (22 Maç 20 Asist)

2) Mohammed Salah/Liverpool (31 Maç 17 Asist)

3)Bilal Ould-Chick/Volendam (33 Maç 17 Asist)

4) Ryoya Taniguchi/Geylang (25 Maç 17 Asist)

5) Beykan Şimşek/Elazığspor (27 Maç 17 Asist)

Elazığspor, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda tüm profesyonel liglerde en fazla asist yapan futbolcular listesinde beşinci sırada yer alan futbolcusu Beykan Şimşek’i tebrik etti.

ELAZIĞSPOR’UN HÜCUM GÜCÜ: BEYKAN ŞİMŞEK’İN PERFORMANSI

Beykan Şimşek, Elazığspor’un hücum gücünü artırarak maçlara damga vurmaya devam ediyor. Beykan, aynı zamanda takımının lider oyuncusu olmayı başarıyor. Sahadaki etkili performansı, hem takım arkadaşlarını motive ediyor hem de Elazığspor taraftarlarının gönlünde taht kuruyor.