Elçin çifti bebeklerinin yüzünü ilk kez paylaştı!

Ünlü oyuncu Cansel Elçin uzun süredir aşk yaşadığı kendisi gibi oyuncu eşi Zeynep Tuğçe Bayat ile 2020 yılında dünyaevine girdi. Aralarındaki yaş farkına rağmen yaşadıkları aşkı evlilikle taçlandıran çift magazin gündemine bomba gibi düşen bir düğün ile evlendi. Sanat camiasından ünlü simaların katıldığı düğün uzun süre gündemden düşmedi.

Gönül Çelen, Eve Dönüş, Hatırla Sevgili, Ağlama Anne gibi birçok başarılı yapımda hayat verdiği farklı karakterlerle oyunculuğunu zirveye taşıyan Cansel Elçin, son dönemlerde ekranlardan uzak bir hayatı tercih etse de ikilinin ebeveynlik heyecanı yaşadığı son günlerden kareler Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat'ın objektifine sık sık yansıyor.



Oyunculuk kariyerinin yanısıra anneliği de başarılı bir şekilde devam ettiren oyuncu, gündelik rutinlerini takipçileriyle paylaşmaktan çekinmiyor. Kısa süre önce anne olan Zeynep Tuğçe Bayat doğumdan sonra fiziğinin aylar içersinde hızlı toparlayışı da takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.



Bugüne denk bebeklerinin yüzünü göstermeyi tercih etmeyen ünlü çift ilk kez oğullarının fotoğrafını paylaştı.

Ünlü oyuncu, Atlas adını verdiği oğlunun yüzünü ilk kez takipçileriyle paylaştı. Doğal ve samimi kare, kısa sürede büyük beğeni topladı ve sosyal medyada binlerce yorum aldı.Çocuklarını yakından görenler ise Atlas’ı annesine benzetirken Cansel Elçin'den paylaşıma herhangi bir yorum gelmemesi dikkat çekti.