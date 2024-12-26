Elektriği kesilen mahalleli sokaklara döküldü

Elektronik eşyaların yanmasına neden olan kesintiler, halkın öfkesini artırdı.

SÜREKLİ ELEKTRİK KESİNTİLERİ MAĞDURİYET YARATTI

İddiaya göre, mahallede uzun süredir devam eden elektrik kesintileri nedeniyle pek çok ev ve iş yerinde elektronik cihazlar zarar gördü. Duruma tepki gösteren mahalle sakinleri, çöp konteynerlerini yola çekip ateşe verdi. Yolu trafiğe kapatan kalabalık, yaklaşık bir saat boyunca elektrik kesintilerini protesto etti.

POLİSİN UYARISIYLA PROTESTO SONLANDI

Protesto, polisin bölgeye gelerek uyarı yapmasının ardından sona erdi. Mahalle sakinleri, yaşadıkları mağduriyetin sona ermesi için yetkililerden yardım beklediklerini ifade etti. Elektrik probleminin çözülmesi çağrısında bulunan halk, düzenli kesintilerin günlük yaşamlarını olumsuz etkilediğini belirtti.