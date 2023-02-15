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Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı

Tekirdağ'da bir kimya fabrikasında bir işçi, henüz öğrenilemeyen bir nedenden dolayı elektrik akımına kapılarak yaralandı.

Haber Giriş: 15 Şubat 2023 Çarşamba - 15:31
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Elektrik çarpan işçi hastaneye kaldırıldı

Elektrik akımına kapılan işçi yaralandı
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İHA'nın haberine göre, Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde elektrik akımına kapılan fabrika işçisi hastanelik oldu.

İş kazası, 13.40 sıralarında Muratlı OSB’de faaliyet gösteren bir kimya fabrikasında meydana geldi. İddiaya göre; henüz öğrenilemeyen bir nedenle elektrik akımına kapılan A.Ö. adlı işçi yaralandı. Yaralı işçi olay yerine çağrılan ambulansla tedavi edilmek üzere Muratlı Devlet Hastanesi Acil Servisi’ne sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri de intikal etti.

Diğer taraftan, iş kazalarının yaşandığı fabrikada iş güvenliği zafiyeti olup olmadığı polis ekiplerince araştırılıyor.

 

 

 

 

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