Elektrik direğine çarpan otomobil ikiye bölündü. 1 ölü 1 yaralı

Sepetlipınar Mahallesi D-130 karayolu geçişi Yalova istikametinde meydana gelen kazada, edinilen bilgiye göre, S.T. yöentimindeki 41 ST 138 plakalı Honda marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak yol kenarında yürüyen yayaya çarptıktan sonra betondan yapılan elektrik direğine çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil ortadan ikiye bölünürken, talihsiz yaya çarpmanın şiddetityle metrelerce savrulup yere çakıldı.

İhbar üzerine olay yerine sevk edilen sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk incelemeden sonra yayanın öldüğü belirlendi.

Sürücü S.T. ise, ambulansla Gölcük Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.