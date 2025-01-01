Elektrik kablosu alev aldı, yangın pansiyonu sardı

Adana'nın Seyhan ilçesine bağlı Sümer Mahallesi'nde bulunan bir pansiyonda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü. Olay gece saatlerinde meydana geldi. İddiaya göre, pansiyonun elektrik kablolarında bir yangın başladı.

Yangını fark eden pansiyonda kalanlar, durumu hemen 112'ye bildirdi ve kendilerini güvenli alana taşıyarak dışarıya çıktı. Olay yerine kısa sürede ulaşan itfaiye ekipleri, yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına aldı. Yangından etkilenme ihtimaline karşı ambulans da olay yerine gönderildi.

Yangın tamamen söndürülürken, can kaybı yaşanmadı. Polis ekipleri yangının çıkış sebebini araştırmak üzere inceleme başlattı.

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