Elektrik kontağında çıkan yangın 3 evi küle çevirdi

Dün gece saatlerinde Isparta’nın Gelendost ilçesine bağlı Yenice köyünde yangın çıktı. Alınan bilgiye göre, Ali Özyiğit’e ait olduğu belirtilen evde elektrik kontağından yangın çıktı.

Gelen ihbar üzerine bölgeye sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede büyüyen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Diğer yandan çıkan yangında şans eseri kimse yaralanmazken, ev işe yaramaz hale geldi.

Yine aynı köyde sabah saatlerinde elektrik kontağından kaynaklı Mehmet Yılmaz’a ait evde yangın çıktı. Yangın kısa sürede büyüyerek yanındaki eve sıçradı. Çıkan yangında ev sahibi Yılmaz, hafif yaralandı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Yılmaz, Gelendost Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından kısa sürede söndürüldü. Yangınlarla ilgili incelemeler sürüyor.