Elektrik neden mavidir? Elektrik mavisi rengi nasıl meydana geldi

Hava büyük miktarda azot (%78), oksijen (%21) ve diğer gazlardan meydana gelir.

Elektrik alan etkisiyle oluşan iyonlar tekrar elektronlarla birleşir ve farklı dalga boylarında ışık üretir.

İyonlaşan azot moleküllerinin elektronlarla bir araya gelmesi sonucu mavi renge denk gelen dalga boyunda ışık yayar.

Havadaki azot oranı yüksek olduğundan (%78) havanın iyonlaşması sonucu oluşan elektrik kıvılcımları mavimsi renklerdedir.

ELEKTRİK MAVİSİ RENGİ NASIL MEYDANA GELDİ

Elektrik mavisi tanımı değişmekle birlikte ton olarak cyana benzer kabul edilen ve yıldırım, elektrik kıvılcımı ve iyonlaşmış Argon gazının gösterimi olan bir renktir.

Elektrik mavisinin anlamı "yoğun" ya da özellikle "canlı" olması nedeniyle mecazi olarak "elektrik" olan mavi renk tonlarını da içine alacak şekilde genişlediğinden dolayı, elektrik boşalmaları sırasında üretilen iyonize hava ışıması adını aldı.