Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde değişiklik

Kaynak: AA
Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde değişiklik

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK), Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması Yönetmeliği'nde değişikliğe gitti. Yönetmelik Resmi Gazete'de yayımlandı

EPDK'dan yönetmelik değişikliği

Enerji Piyasaları düzenleme Kurumu EPDK'dan yönetmelik değişikliği kararı geldi. EPDK'nin konuya ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

EPDK'nin yeni kararına göre, yönetmeliğe "2024 yılı içerisinde eklenen bütçenin dağıtılması" geçici maddesi eklendi.

Geçici madde kapsamında, Elektrik Piyasası Kapasite Mekanizması için 2024'te ek bütçe tahsis edilmesi halinde, kalan aylarda eşit verilmek suretiyle, tahsis edilen bütçenin tamamı ilgili santrallere dağıtılacak.

Tahsis edilen bütçe, Yönetmeliğin 8. maddesinin ikinci ve üçüncü fıkralarında yer alan formüllere göre ilgili santrallere aktarılacak.

Sabit maliyet bileşenleri doğal gaz santralleri için megavatsaat başına 300 lira, yerli kömür santralleri için megavatsaat için 450 lira olarak uygulanacak.

Kapasite kullanım oranları doğal gaz santralleri için yüzde 40, yerli kömür santralleri için yüzde 55 olacak.

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