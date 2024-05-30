Elektrik üretimi martta artış gösterdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu EPDK mart ayına ilişkin "Elektrik Piyasası Sektör Raporu"nu açıkladı. EPDK'ya göre lisanslı elektrik üretiminin yüzde 26'sı hidroelektrik, yüzde 23,6'sı ithal kömür, 18,4'ü doğal gaz, yüzde 13,3'ü linyit ve yüzde 8,1'i rüzgar santrallerinden sağlandı.

Bu kaynakları sırasıyla jeotermal, biyokütle, güneş, taş kömürü, asfaltit ve fuel-oil izledi.

Türkiye'nin lisanslı elektrik üretimi martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,3 artış gösterdi. Böylece toplam elektrik üretimi 26 milyon 179 bin 94 megavatsaat oldu.

FATURALANAN ELEKTRİK ÜRETİMİ ARTTI

Faturalanan elektrik tüketim miktarı ise bu dönemde yüzde 5,8 artış gösterdi. 21 milyon 306 bin 802 megavatsaat olarak gerçekleşti.

Tüketilen elektriğin yüzde 42,7'si sanayi, yüzde 28,3'ü meskenlerde kullanıldı. Kamu ve özel hizmetler sektöründe ise yüzde 25,5'i kullanıldı. Aydınlatmanın payı yüzde 2,2, tarımsal faaliyetlerin payı ise yüzde 1,2 olarak kayıtlara geçti.

TÜKETİCİ SAYISI VE KURULU GÜÇ ARTTI

Elektrik tüketici sayısı ise 50 milyona dayandı. Abone sayısı martta geçen senenin aynı ayına göre yüzde 2,1 artarak 49 milyon 929 bin 418'e ulaştı.

Bu dönemde, mesken tüketicilerinin sayısında yüzde 2,1, kamu ve özel hizmetler sektörü ile diğer tüketicilerin sayısında yüzde 2, tarımsal faaliyet tüketicilerinin sayısında yüzde 3,3 artış görüldü. Sanayi tüketicilerinin sayısında yüzde 10,3 ve aydınlatma tüketicilerinin sayısında yüzde 0,1 düşüş yaşandı.