Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp can verdi

Kaynak: DHA
Elektrikle balık avlarken akıma kapılıp can verdi
Batman’ın Kozluk ilçesinde elektrikle balık avlamak isterken akıma kapılan Halil Kasal (35), hayatını kaybetti.

Batman'daki dlay, dün öğle saatlerinde Kozluk ilçesine bağlı Pınarhisar Köyü yakınlarındaki çayda meydana geldi. İddiaya göre balık yakalamak için suya elektrik veren Halil Kasal, düzeneği topladığı sırada akıma kapıldı. Çevredekilerin ihbarıyla, olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kasal, ilk müdahalenin ardından kaldırıldığı Kozluk Devlet Hastanesi'nde yapılan tüm müdahalelere karşın hayatını kaybetti. Kasal'ın cenazesi, akşam saatlerinde köydeki Şeyh Halil mezarlığında defnedildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

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