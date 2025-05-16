Elektrikli bisiklet kazasında 1 çocuk can verdi

Kaza, akşam saatlerinde Hisardere yolu üzerinde yaşandı. Elektrikli bisikletle yokuş aşağı inen Yusuf Alperen Aydın (15), direksiyon hakimiyetini kaybedince kaza meydana geldi.

BİSİKLET DEVRİLDİ, ÇOCUKLAR METRELERCE SAVRULDU

Kontrolden çıkan elektrikli bisikletin devrilmesi sonucu Yusuf Alperen Aydın ve yanındaki arkadaşı metrelerce savruldu. Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. İlk müdahalenin ardından yaralılar İznik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.

YUSUF ALPEREN AYDIN KURTARILAMADI

Hastaneye kaldırılan Yusuf Alperen Aydın, doktorların tüm müdahalelerine rağmen yaşamını yitirdi. Aynı kazada yaralanan diğer çocuğun ise sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.