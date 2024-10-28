Elektrikli cip park halinde alev topuna döndü

Kaynak: İHA
Elektrikli cip park halinde alev topuna döndü

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi Mercedes marka lüks cipini park etti. Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, olayla ilgili tahkikat başlatıldı.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Veyselkarani Mahallesi Lale Sokak üzerinde meydana geldi. Tekstil işiyle uğraşan bir kişi Mercedes marka elektrikli lüks cipini iş yerinin önüne park etti. Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna dönerken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı.

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İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Lüks aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı. Yangının çıkış sebebi itfaiyenin raporunun ardından kesinlik kazanacak.

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