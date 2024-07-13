Elektrikli forklitten emisyon hedefi

Konya Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) fabrikada faaliyetini sürdüren bir firmanın üretimi elektrikli forklift, içten yanmalı motorlara oranla çevre dostu ve sessiz çalışma özellikleriyle dikkat çekiyor.

Kapalı mekanlarda emisyonu en aza indirmek amacıyla tercih edilen elektrikli forklift, manevra kabiliyeti ve performansıyla da ilgi çekiyor.

Dar koridorlarda ve yüksek raf sistemlerine rahatlıkla erişim imkanı veren lityum iyon bataryalı forklift, 1 saatlik şarjla 6 saat çalışabiliyor.

Forkliftin 3 ile 10 ton kaldırma kapasitesine göre farklı modelde üretime katkı sağlanıyor.

"ŞARJ İŞLEMİNİ 1 SAATTE TAMAMLIYOR, 6 SAAT KESİNTİSİZ ÇALIŞIYOR"

Firmanın yönetim kurulu başkanı Yunus Derebağ, 2016'da üretimine başladıkları forkliftlerin iç ve dış pazarda ilgi gördüğünü belirtti.

Yaklaşık 4 sene önce de elektrikli forklift üretimine başladıklarını söyleyen, Derebağ, her türlü çevre koşulunda çalıştığını söyledi.

Piyasada kabul edildiğini belirten Derebağ, dizel üretimi de yaptıklarını ama elektrikli tercih edilmeye başlandığını ve karbon salınımı olmamasından dolayı tercih edildiğini söyledi.

Yağ, filtre gibi bakım masrafı olmadığını söyleyen Derebağ, elektrikli otomobildeki teknolojiye benzer olduğunu, şarj işlemini 1 saatte tamamlayıp, 6 saat kesintisiz çalıştığını açıkladı.

"OSB'LERDE SIFIR EMİSYON HEDEFİNE KATKIDA BULUNUYORUZ"

Derebağ, dizel forkliftlerin kapalı alanda ciddi karbon salınımı olduğunu, bunun kapalı alanlarda çalışmaya uygun, sıfır emisyon olduğunu belirtti. Derebağ, seri, çift motorlu, kaldırma ve yürüme kabiliyeti olduğunu, OSB'lerde sıfır emisyon hedefine katkıda bulunduklarını ifade etti.

Güzel sonuçlar aldıklarını söyleyen Derebağ, aylık 100'ün üzerinde üretimlerini olduğunu ve bunun yüzde 30'unu da Avrupa ile Rusya, İran ve Orta Doğu ülkelerine gönderdiklerini belirtti.