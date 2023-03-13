Elektrikli ısıtıcı içinde uyuşturucu nakliyatı Samsun'da son buldu

Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı ve Samsun Emniyet Müdürlüğü uyuşturucu ile mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirdi. İstihbaratı değerlendiren ekipler, İstanbul'dan Samsun'a uyuşturucu madde getirileceği tespit edilen Y.C. isimli şahsın idaresindeki otomobili durdurdu.

ISITICI İÇERİSİNDE TAŞIDILAR

Samsun girişinde durdurulan otomobilde yapılan aramada elektrikli ısıtıcı içine gizlenen üç paket halinde toplam 97,53 gram metamfetamin, 2,55 gram eroin ve 1,33 gram esrar ele geçirildi.

Olayla ilgili Y.C. gözaltına alınmasının ardından Samsun Adliyesine sevk edildi. Uyuşturucu taşımacılığı yapan Y.C., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.