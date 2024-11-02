Elektrikli ısıtıcı koltuğu yaktı: 5 kişi tahliye edildi

Bolu'da Sudan uyruklu vatandaşlar, doğalgazlı evde ısınmak için kullandıkları elektrikli soba, evin bir odasını yaktı. İtfaiyenin erken müdahalesiyle facianın önüne geçildi.

Yangın, Sağlık Mahallesi Göksu Sokak üzerinde bulunan 4 katlı bir apartmanda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, apartmanın 3.katında oturan Sudan uyruklu vatandaşlar, gece saatlerinde ısınmak için elektrikli soba yaktı. Koltuğun üzerinde bulunan elektrikli soba sabah saatlerine kadar yandı. Uzun süre elektrikli sobanın ısısına maruz kalan koltuk sabah saatlerinde alev aldı. Durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, polis ve SEDAŞ ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler tarafından evde yaşayan 5 kişi tahliye edildi. Doğalgaz boruları itfaiye ekipleri tarafından kapatıldı. Yangına kısa sürede müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri söndürdü. Diğer odalara sıçramadan söndürülen yangında facianın eşiğinden dönüldü.