Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde Mercedes marka lüks bir cip parkedildikten sonra alev topuna döndü. Cip söndürüldü ama araç kullanılamaz hale geldi.

Mercedes marka lüks cipini park etti geriye dönüp, baktığında araç alev alev yanıyordu.

Bursa'nın Osmangazi ilçesinde bir kişi Mercedes marka lüks cipini park etti. Elektrikli olduğu öğrenilen araç bir süre sonra alev topuna döndü. İtfaiye ekiplerince yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Osmangazi'deki olay Veyselkarani Mahallesi Lale Sokak üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, tekstil işiyle uğraşan bir kişi Mercedes marka elektrikli lüks cipini iş yerinin önüne park etti. Elektrikli araç bir süre sonra alev topuna dönerken, çevredekiler hemen 112 ekiplerini aradı. İhbar üzerine gelen itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına aldı. Lüks aracın alev alev yandığı anlar kameraya yansırken, polis olayla ilgili tahkikat başlattı.

Yangının çıkış sebebi itfaiyenin raporunun ardından kesinlik kazanacak.

Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

Elektrikli mercedes cip alev alev yandı

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