Elektrikli otomobillerde zirvede. Özellikleri ortaya çıktı

Mercedes- Benz ve Mercedes EQ modelleri elektrikli otomobillerde yükselişe geçti. Özellikleri şaşırtıyor.

KAYNAK: Haber Merkezi
Elektrikli otomobillerde zirvede. Özellikleri ortaya çıktı

Otomotiv sektörünün öncü markalarının başında Mercedes-Benz geliyor. Mercedes’in elektrikli modelleri zirveye çıktı.

Ayrıca Mercedes-Benz’ın 2030’a kadar sadece tamamen elektrikli araç satma hedefi var.

Elektrikli EQ modelleri bu stratejinin önemli bir parçasıdır. EQS modeli de önemlidir. EQS, geçtiğimiz sene ülkemizde sunulmaya başlandı.

EQS’in düşük rüzgar sürtünmesi sayesinde performansı da adeta bir spor otomobili gibidir.

EQS, hızlı şarj istasyonlarında sadece 31 dakikada %80’e kadar şarj oluyor.

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EQE

EQE’nin öne çıkan özelliği, “One-bow” tasarımıdır. Ön ve arkada olmak üzere toplamda 2 elektrikli motor ile 292 bg güç üreten ve hızlı şarj ile sadece 32 dakikada %80 şarj olabilen EQE’nin menzili ise 574 km’ye kadar çıkabiliyor

EQS’te sunulan hyperscreen EQE’de opsiyonel olarak tercih edilebiliyor.

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