Elektronik devi iflas etti. Binlerce mağazası vardı

Yeniakit'in haberine göre, Rusya’nın en büyük elektronik perakende zincirlerinden Svyaznoy’un yakın zamanda iflas başvurusunda bulunacağı açıklandı.

Kommersant gazetesi, perakendecinin Rusya Birleşik Federal Bilgi Kaydı Servisi’ne (Fedresurs) yaptığı başvurusuna dayandırdığı haberinde, Svyaznoy’un yakın zamanda Moskova Tahkim Mahkemesi’ne iflas başvurusunda bulunmayı planladığını duyurdu.

Başvuru bilgilerinde cep telefonu ve elektronik satıcısı Svyaznoy LLC’nin alacaklılarına olan borç miktarı bildirilmezken, alacaklıları arasında Sovcombank ve Alfa-Bank gibi kredi kuruluşlarının yer aldığı ifade ediliyor.

Gazeteye konuşan uzmanlar, şirketin iflas başvurusunda bulunma planlarının mahkemeye gitmeden en az 15 gün önce yayınlandığını ve bir ay süreyle geçerli olduğunu hatırlattı.

Svyaznoy ağının binden fazla Rus şehrinde 2 bin 600’den fazla mağazası olduğu belirtildi. Şirketin yüzde 69,25 hissesinin Cyprus DTsretail Ltd’ye, yüzde 24,8 hissesinin ise Dutch Euroset Holding N.V.’ye ait olduğu biliniyor.

2022’de alacaklıları tarafından toplam 14 milyar ruble dava açılan Svyaznoy’un sözleşme yükümlülüklerini yerine getirmediği bildirilmişti.