Elektronik kantar ve pulluk çaldı

Kaynak: İHA
Elektronik kantar ve pulluk çaldı
Aydın’ın Germencik ilçesinde traktöre takılan pulluk ve elektronik kantarı çalan kişi jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

Olay, Germencik ilçesi Neşetiye Mahallesi’nde oldu.

B.B. adlı kişiye ait 1 adet elektronik kantar ve 1 adet traktörün arkasına takılan pulluk kimliği belirsiz kişi ya da kişiler tarafından çalındı.

İhbarlar üzerine olay yerine gelen Germencik İlçe Jandarma Komutanlığı 8’inci JASAT Timi ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığı tarafından yapılan detaylı araştırmada elektronik kantar ve pulluğu T.B. adlı kişinin çaldığı tespit edildi.

Jandarma ekipleri T.B. isimli şahsın çalmış olduğu elektronik kantar ve pulluğu sattığı ortaya çıktı.

Yakalanarak gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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