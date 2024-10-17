Elektronik sigara bomba gibi patladı! 7 yaşındaki kızı kör etti

İrlan’da Dublin’de yaşanan olayda 7 yaşındaki Ruby Grainger, evinin yakınlarında bulunan açık bir alanda annesi ile beraber yürürken yanlarında aniden elektronik sigara patlaması sonucu ağır yaralandı.

Dailymail’de yer alan habere göre, yakınlarda çıkan bir yangın nedeniyle patlayan elektronik sigara parçalarının yüzüne gelmesi sonucu ağır yaralanan küçük kız apar topar hastaneye kaldırıldı.

ANNESİ KIZINI O HALDE GÖRÜNCE ÇILGINA DÖNDÜ

32 yaşındaki anne Ciara Grainger yolda yürürken başlarına gelen olayın detaylarını anlattı. Aniden yüzlerine bir şey çarptığını söyleyen anne "Dondurma arabasına doğru yürüyordu ve geri dönerken yüzünde bir şey patladı. Duyduğum tek şey çığlıklardı, histerikti, eve vardığında yere yığılabilirdim. Kan yüzünden aşağı doğru akıyordu, onu göğsüme yatırdım ve ambulansı aradım, çılgına dönmüştüm." İfadelerini kullandı

Ruby ambulansla kentteki Tallaght Hastanesi'ne kaldırıldı. Küçük kızın annesi, doktorların Roby’nin gözüne baktığında “Orada hiçbir şey olmadığını” söylediklerini aktardı. O gece, 7 yaşındaki çocuk acil ameliyat için Royal Victoria Göz ve Kulak Hastanesi'ne sevk edildi.

ELEKTRONİK SİGARANIN PİL ASİDİ GÖZÜNÜ ERİTMİŞ

Doktorlar, bu tür bir hasarın ilk kez görüldüğünü ifade etti. Doktorlar, küçük kızın tüm gözünü, göz çukurunu, her şeyini kaybettiğini belirtti. Aile ise bu haber ile yıkıldı. Çocuklarının artık gözünün olmadığını tam olarak kavrayamadığını belirten “Bir anda hayatımız mahvoldu" diye konuştu.

4 çocuk annesi Ciara Grainger, doktorların göz hasarının elektronik sigaranın pil asidinden kaynaklandığını düşündüğünü, bu sebeple göz küresinin patates püresi gibi olduğunu belirtti.

Doktorlar, göz çukurunun 6 hafta içinde yeterince iyileşip ameliyat olabilmesini umutla bekliyor. Ayrıca protez göz takılması gereken 7 yaşındaki Ruby için bağış toplama kampanyası başlatıldı.