Sigaradan daha zararlı diye tercih ediliyordu. Elektronik sigara içenlere kötü haber

Avustralya Ulusal Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir araştırma, e-sigaraya erişim konusunda hükümetin engelleme çağrısını desteklemek için kullanıldığı bildirildi.

E-sigara genellikle sigara içmeye “daha iyi” bir alternatif olarak gösteriliyor, ancak yayınlanan yeni bir rapor, kasıtsız zehirlenme de dâhil olmak üzere çok sayıda risk belirlediği ifade edildi.

Araştırmanın başındaki Profesör Emily Banks, “Ciğerlerimiz temiz hava solumak için tasarlandı. Oysa ki e-sigara kullanan kişiler, 240 kimyasal maddeden oluşan karmaşık bir kimyasal kokteyli teneffüs ediyorlar.” Sözlerini kullandı.

Nikotinsiz e-sigaraların toksikolojik analizlerinde 240’tan fazla kimyasal bulundu. Bu, geleneksel sigaralardaki yaklaşık 7.000 kimyasal maddeye karşılık geliyor.

Bu kimyasalların en az 38’i zehir olarak listelendi ve diğer 27’si de olumsuz sağlık sonuçlarıyla ilişkilendirildi.

Cancer Council Victoria’ya göre nikotin zehirlenmesi, ölümle sonuçlanabilecek nöbetlere ve solunum depresyonuna neden olabilir.

Raporda, nikotin içeren e-sigaraların kullanıcılarının da nikotinin kendisinden zehirlenebileceği belirtildi.

Avustralyalılar, yalnızca sigarayı bırakmak amacıyla, ürünleri kullanmak için reçeteleri varsa yasal olarak nikotinli elektronik sigaralara erişebiliyorlar. Ancak uzmanlar, yasa dışı e-sigara satışına karşı güçlü bir yasanın uygulama eksikliğine dikkatleri çekiyor.

Avustralya Tabipler Birliği, çocuklar tarafından artan elektronik sigara kullanımı göz önüne alındığında, hükümeti kısıtlamaya çağırıyor.

Avustralya’daki e-sigara kullanıcılarının üçte birinden fazlası 25 yaşın altındadır ve nüfusun yüzde 11’i 2019’da 14 yaş ve üzerinde e-sigara kullandığını bildirmiştir.