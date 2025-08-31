Elektronik sigara yasağı 2026'da yürürlüğe giriyor: Muhalefetin önerisi kabul edildi

Fransız Polinezyası, sağlık ve toplum refahını koruma amacıyla radikal bir karara imza attı. 30 Ağustos 2025 tarihinde, Polinezya Özerk Bölgesi Meclisi, elektronik sigaraların ve tüm türevlerinin 2026 yılından itibaren tamamen yasaklanmasını öngören bir yasa değişikliğini onayladı. Kararın gerekçesi olarak bölgede artan kaçak ürün ticareti ve sağlık riskleri gösterildi.

Yasa değişikliği, 51 lehte, 5 aleyhte oy ve bir çekimser oyla kabul edildi. Teklif, muhalefetteki Tapura Huiraatira partisinden Lana Tetuanui tarafından önerildi. Tetuanui, mevcut tütünle mücadele yasasını daha kapsamlı hale getirmek için elektronik sigaraların “püskürtülmesi” gerektiğini savundu.

Önerge, çoğunluktaki bağımsız yanlısı Tavini Huiraatira grubu tarafından da desteklendi.

“İNSANI PARADAN ÖNE KOYUYORUZ”

Tavini Huiraatira temsilcisi Ernest Teagai, kararın alınmasında insani değerlerin ekonomik kaygılardan üstün tutulduğunu vurguladı: “İnsanı değil, parayı düşünen yaklaşımlardan uzak durmalıyız.” Bu sözler, yasanın sağlık odaklı bir perspektiften ele alındığını gösteriyor.

Bölgedeki sağlık yetkilileri, elektronik sigaraların özellikle gençler arasında yaygınlaşmasının ciddi bir halk sağlığı sorunu oluşturduğunu uzun süredir dile getiriyor. Vapotaj ürünlerinin kaçak yollarla bölgeye girmesi, denetimsiz kullanım ve bağımlılık riskini artırıyor.

KARAR UYGULANABİLECEK Mİ?

Ancak, kararın uygulanabilirliği tartışma konusu. Polinezya Özerk Bölgesi Başkanı Moetai Brotherson, yasa değişikliğinin anayasal engellere takılabileceğini belirtti. Brotherson, Fransa Anayasası’nda yer alan “ticaret özgürlüğü ve yasakların orantılılığı” ilkelerine işaret ederek, yasanın idari mahkemelerce iptal edilebileceği uyarısında bulunarak “İlgili taraflar, bu yasağın ticaret özgürlüğünü kısıtladığını ve orantısız olduğunu iddia ederek dava açabilir,” ifadelerini kullandı. Bu uyarı, yasanın uygulanmasının önünde ciddi bir hukuki mücadele olabileceğini gösteriyor. Elektronik sigara sektörü temsilcilerinin, kararın iptali için yargıya başvurması bekleniyor. Yasa değişikliği bir maddenin eklenmesiyle sınırlı olduğu için, olası bir iptal durumunda ana yasanın etkilenmeyeceği belirtiliyor.

SAĞLIK POLİTİKASINDA YENİ BİR SAYFA

Fransız Polinezyası, tütün ve türevleriyle mücadelede sert adımlar atan bölgelerden biri olarak öne çıkıyor. Elektronik sigara yasağı, bölgenin sağlık politikalarında yeni bir dönemi başlatabilir. Uzmanlar, bu kararın genç nesilleri nikotin bağımlılığından koruma potansiyeline sahip olduğunu, ancak ekonomik etkilerinin de göz ardı edilmemesi gerektiğini vurguluyor.

Yasa, 2026’da yürürlüğe girecek olsa da, bölgedeki işletmeler ve tüketiciler şimdiden hazırlık yapmaya başladı. Kararın, kaçak ürün ticaretini ne ölçüde engelleyeceği ve halk sağlığına katkısı, önümüzdeki yıllarda yakından takip edilecek.