Eli kanlı terörist Bahçeli'yi Atatürk'e benzetti! "Farklı zamanlar" diyerek açıkladı...

Eli kanlı terörist ve sözde eş başkan Cemil Bayık, bir röportajında Bahçeli'nin süreçteki rolünü Atatürk’e benzetmesi gündem oldu.

BAHÇELİ İLE AÇILIM TİYATROSU BAŞLADI

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin bebek katili Öcalan’ı Meclis’e davet edip, ‘örgütü lağvettiğini açıklasın’ çıkışıyla yeni süreç başlamıştı. Sürecin mimarı olan Bahçeli, bebek katili Öcalan için ‘kurucu önder’ demişti. Tiyatronun ilk perdesi bebek katilinin örgütü fesih çağrısı, ikinci perde terör örgütü PKK’nın fesih kararı ve son perde teröristlerin silahları yakmasıyla devam etti. Süreç ise son olarak Meclis aşamasına da gelecek.

TERÖRİST, BAHÇELİ’Yİ ATATÜRK’E BENZETTİ

Eli kanlı terörist ve KCK'nın sözde eş başkanı Cemil Bayık’ın Yeni Yaşam Gazetesi’ndeki söyleşinin üçüncü bölümü yayınlandı. Bu bölümde terörist Cemil Bayık, Bahçeli'nin süreçteki rolünü Atatürk’e benzetirken şu ifadeleri kullanması dikkat çekti;

"Mustafa Kemal’i esas alıyor. Mustafa Kemal de Türk devleti ve milleti tehlikeye düşünce Sovyetleri ve Kürtleri esas aldı. Ona dayanarak mücadele etti ve Lozan’a gitti. Bahçeli bunu görüyor, farklı zamanlar ama benzer bir durum. Onun için o adım attı. Silah bir dönem amaca hizmet etti. Artık hizmet etmiyor. Silahlı mücadele ile yapılması gereken yapıldı. Bundan sonra devreden çıkarılması, başka araçların devreye girmesi gerekiyor. Bunun için Türkiye yasalarda değişiklik yapması gerekiyor.”