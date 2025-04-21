Elif Kırav cinayetinde kan donduran telefon detayı! Vahşetin sır perdesi aralanıyor

Elif Kırav'ın, Sevil Akdağ tarafından öldürülmesinin yankıları devam ederken, 'telefon' detayı kan dondurdu.

EVE İLK GİRENLER VAHŞETİ ANLATTI

Elif Kırav çocukluk arkadaşı Sevil Akdağ tarafından bıçaklanarak katledildi. Cinayetin işlendiği eve ilk girenler ise Kırav’ın annesi ve teyzeyi oldu. Aile Kırav’ın öldürülmesini gözyaşları ile anlattı.

HAREKETLERİNDEN RAHATSIZ OLMUŞ

Ekol TV muhabiri Büşra Seyis’in haberine göre;Her şey iki arkadaşın birlikte dışarı çıkması ile başladı. Elif Kırav, Sevil Akdağ’ın hareketlerinden rahatsız olarak yanından ayrıldı.

TELEFONU AÇMAYINCA EVİNE GİTTİ

İddiaya göre bu durumu kabul edemeyen Akdağ, Kırav’ı defalarca aradı ancak aramalarında karşılık bulamayınca genç kadının evine giderek kapısını çaldı.

TELEFON DETAYI KAN DONDURDU

İddiaya göre Sevil Akdağ, çok sayıda bıçak darbesiyle ölümüne neden olduğu arkadaşı yardım isteyemesin diye telefonunu dış kapıya bırakmış.

VAHŞETİN İZLERİ ADLİ TIP RAPORUNDA ORTAYA ÇIKTI

Vahşetin izleri ise adli tıp raporunda ortaya çıktı.