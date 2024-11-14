Elif Nur’dan 9 gün sonra acı haber geldi. Aracıyla takla atıp 100 metre sürüklenmişti

Düzenleme: Kaynak: DHA
Elif Nur’dan 9 gün sonra acı haber geldi. Aracıyla takla atıp 100 metre sürüklenmişti

Çanakkale'de direksiyon hakimiyetini kaybedip, orta refüje çarparak takla atan ve yaklaşık 100 metre sürüklenen otomobilin sürücüsü Elif Nur Çalışkan'dan (35) 9 gün sonra kahreden haber geldi. Çalışkan tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

Kaza, 4 Kasım tarihinde Çanakkale-Lapseki Karayolu Saltık Mahallesi yakınlarında meydana geldi.

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Çanakkale'den Lapseki'ye doğru seyir halinde olan 34 BRN 148 plakalı Elif Nur Çalışkan idaresindeki otomobil nedeni henüz belli olmayan bir şekilde direksiyon hakimiyetini kaybetti.

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TAKLA ATAN OTOMOBİL 100 METRE SÜRÜKLENDİ

Orta refüje çarparak takla atan otomobil yaklaşık 100 metre sürüklendi. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis, jandarma ve sağlık ekiplerine bildirdi.

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Olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri yaralı sürücü Elif Nur Çalışkan'ı otomobil içinden çıkardı.

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DURUMU AĞIRDI

Durumu ağır olan sürücü Çalışkan, ambulansla Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Hastanesine kaldırıldı.

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9 GÜN SONRA KAHREDEN HABER GELDİ

Elif Nur Çalışkan kazadan 9 gün sonra tedavi gördüğü ÇOMÜ hastanesinde hayatını kaybetti.

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LAPSEKİ'DE TOPRAĞA VERİLECEK

Elif Nur Çalışkan cenazesi, öğle namazına müteakip Lapseki ilçesi Şehitler Camiinde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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