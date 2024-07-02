Elif Şahin bacaklarını bir açtı herkesin yüreği ağzına geldi

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Elif Şahin bacaklarını bir açtı herkesin yüreği ağzına geldi

Milli voleybolcu Elif Şahin'in yaptığı 'Yok artık' dedirtti.

Filenin Sultanları, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken, Elif Şahin'in sosyal medyadaki bir videosu herkesin yüreğini ağzına getirdi.

Videoda Elif Şahin, milli tekvandocu Zeliha Ağrıs'la karşılıklı tekvando yaparken görülüyor.

Zeliha Ağrıs'ın bacağını açtığında ayağını 1.89 boşundaki Elif'in kafasının üstünden geçirebildiği de görüntüde.

Elif de bunun üzerine bacağını açarak aynı harekete yapmaya çalışıyor.

Videoya yorum yağarken, çok sayıda voleybolsever, "Yapma Elif. Olimpiyat öncesi ya sakatlık olursa? Bu riske girilir mi? Sen milli takıma lazımsın" gibi yorumlarda bulundu.

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