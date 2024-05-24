Elini yıkarken sulama kanalına düştü

Kaynak: İHA
Elini yıkarken sulama kanalına düştü

Adana’da elini yıkarken sulama kanalına düşen 17 yaşındaki genç kayboldu.

Seyhan ilçesine bağlı Yalmanlı Mahallesi’nde meydana gelen olayda, iddiaya göre, 17 yaşındaki Burak Alper B. sulama kanalında elini yıkamak isterken, dengesini kaybederek, sulama kanalına düştü. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerinde sualtı polisleri ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Bu esnada vatandaşlar kurtarmak isterken Burak Alper akıntıya kapılıp kısa sürede suyun içerisinde kayboldu. Olay yerine sevk edilen sualtı polisleri arama çalışması başlatırken, havanın kararmasıyla arama çalışmaları durduruldu.

Günün aydınlanmasıyla suda kaybolan gencin arama çalışmalarının tekrar başlayacağı bildirildi.

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