Elleri kelepçeli adamın şarkı söylemesi sosyal medyayı böldü

Tutuklu bir mahkumun polis aracı içindeyken şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda tutuklu adam Murat Şenpınar’dan “Engel” şarkısını seslendirdi.

Ellerinde kelepçe varken şarkı söyleyen adam dinleyenlerin beğenisini toplarken, bir kısım ise suçlu bir kişinin polis arabası içinde bu kadar rahat olmasını gayrı ciddi buldu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada çokça etkileşim aldı.