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Elleri kelepçeli adamın şarkı söylemesi sosyal medyayı böldü

Tutuklu bir adamın polis aracı içerisindeyken şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu. Bir kızım takipçiler bunu beğenirken, bir kısım ise gayri ciddi buldu.

Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı - 08:38
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Elleri kelepçelenerek tutuklanan adamın polis aracı içinde şarkı söylemesi sosyal medyayı ikiye bölde

Elleri kelepçeli adamın şarkı söylemesi sosyal medyayı böldü
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Tutuklu bir mahkumun polis aracı içindeyken şarkı söylediği anlar sosyal medyada gündem oldu.

Söz konusu videoda tutuklu adam Murat Şenpınar’dan “Engel” şarkısını seslendirdi.

Ellerinde kelepçe varken şarkı söyleyen adam dinleyenlerin beğenisini toplarken, bir kısım ise suçlu bir kişinin polis arabası içinde bu kadar rahat olmasını gayrı ciddi buldu.

O anlar kısa sürede sosyal medyada çokça etkileşim aldı.

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