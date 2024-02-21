Elleriyle hazırladıkları kopya düzeneğini görenler gördüklerine inanamadı

Kaynak: AA
Elleriyle hazırladıkları kopya düzeneğini görenler gördüklerine inanamadı
Siirt ve Van merkezli kopya operasyonunda polis ekiplerinin, sınavlarda kullanılmak üzere tasarlanan kopya düzeneklerini ele geçirdi. Operasyon sonucunda 2 şahıs gözaltına alındı.

İl Valiliklerinden yapılan açıklamalara göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce haksız kazanç elde ettiği değerlendirilen şüphelilere yönelik çalışma yapıldı.

Ekiplerce, 6114 sayılı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanunu'na muhalefet ve nitelikli dolandırıcılık suçları kapsamında Siirt ve Van'da bazı adreslere düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.

Şahısların ev, iş yeri ve araçlarında yapılan aramada sınavlarda kullanılmak üzere hazırlanan çok sayıda kopya düzeneği ele geçirildi.

Ekipler tarafından yakalanan şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor.

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